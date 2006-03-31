Требуется специалист по Wordpress. Желательно с Украины. Верстка темы с PSD, создание Wordpress темы с Html, Установка Wordpress на сервере, настройка темы. Знание основных плагинов для галлереи и сайд-бар. Работа регулярная и в основном это не ...
You can visit my portfolio
::: www.kurzik.com :::
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется, молодой и талантливый hgjuhfvvbcn с опытом работы в Wordpress. Задача - установка и настройка движка, перенос движка, наполнение контента, верстка и создание тем. Знание английского (базовое) Задачи в основном не сложные, но частые. Так что ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
Необходимо сделать дизайн 1 странички. (Main page.) Есть полный бриф - полностью на английском языке. так что если владение английского слабое - то дальше читать нет смысла. Оплата по окончании проекта. Извините, но предоплаты не будет. Время на ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо СРОЧНО создать интерфейс для программы. Программа будет реализоваша на VB.NET. Нужна будет только графика - PSD. ася:100836537.Дизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
К уже имеющемуся дизайну нужно добавить пару флеш эфектов. Подробный бриф предоставлю. Нужно быстро, качественно и не дорого. Всех кого заинтерисовало - (ася)100836537. (не пишите приватные сообщения. только ICQ)Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен фрилансер с хорошим опытом работы. Украина желательно, но не обязательно. Умеет качетвенно и быстро работать. Золотых гор не обещаю, но работа будет всегда и платить за нее будут. Кроме знаний adobe photoshop хорошим плюсом будет знание html. ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Украина. Нужен фриланс на постоянной основе. - Програмист ASP.NET - Веб дизайнер. Подробности почтой или ICQ.Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад