kurzik

Kurganskiy Denis kurzik

 
41 годУкраина/Хмельницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

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::: www.kurzik.com :::

  • Cпециалист по Wordpress

    Требуется специалист по Wordpress. Желательно с Украины. Верстка темы с PSD, создание Wordpress темы с Html, Установка Wordpress на сервере, настройка темы. Знание основных плагинов для галлереи и сайд-бар. Работа регулярная и в основном это не ...

    WordPressHTML
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Wordpress программист

    Требуется, молодой и талантливый hgjuhfvvbcn с опытом работы в Wordpress. Задача - установка и настройка движка, перенос движка, наполнение контента, верстка и создание тем. Знание английского (базовое) Задачи в основном не сложные, но частые. Так что ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн странички

    $200

    Необходимо сделать дизайн 1 странички. (Main page.) Есть полный бриф - полностью на английском языке. так что если владение английского слабое - то дальше читать нет смысла. Оплата по окончании проекта. Извините, но предоплаты не будет. Время на ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash доработки к созданному дизайну

    $100

    К уже имеющемуся дизайну нужно добавить пару флеш эфектов. Подробный бриф предоставлю. Нужно быстро, качественно и не дорого. Всех кого заинтерисовало - (ася)100836537. (не пишите приватные сообщения. только ICQ)

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер

    Нужен фрилансер с хорошим опытом работы. Украина желательно, но не обязательно. Умеет качетвенно и быстро работать. Золотых гор не обещаю, но работа будет всегда и платить за нее будут. Кроме знаний adobe photoshop хорошим плюсом будет знание html. ...

    HTML
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад