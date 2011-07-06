Cпециалист по Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок163 просмотра
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Требуется специалист по Wordpress. Желательно с Украины.

Верстка темы с PSD, создание Wordpress темы с Html, Установка Wordpress на сервере, настройка темы.

Знание основных плагинов для галлереи и сайд-бар.

Работа регулярная и в основном это не сложные 5-6 страничные сайты.

Пример: http://tinyurl.com/6yf8ahr

Те кто любит получать много денег и ничего не делать - не беспокоить.

обращаться в skype: kurzik_id

WordPress
12 лет назад
kurzik
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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