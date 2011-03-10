Программист на Битриксе

Нужен спец. по Битриксу.

Задачи разные - от работы с шаблоном до корректировки модуля, написанного предыдущим программистом и починки неработающих его сегметнов, а так же написание своих модулей.

В целом - ищу человека, готового за разумные деньги делать качественную работу.

Требования:

-----------------

- Очень важно быть ответственным и обязательным.

- Иметь сертификаты Битрикса и внушительный опыт работ (проверяется).

Оставляйте информацию о себе и стоимость 1 часа работы в проекте.