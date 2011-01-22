Требуется профессионал в Джумла

Для постоянной долгосрочной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик, контентщик) по CMS Joomla. Оплата за проект 100-150$, как правило в основном нужно будет верстать и натягивать отрисованный дизайн на цмс Джумла и добавлять контент на САЙТЫ ...
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Ищу профессионала по CMS Joomla, желательно из Самары.
В заявке указывайте ссылку на портфолио работ по этой cms.
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