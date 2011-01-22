Требуется профессионал в Джумла

$999
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу профессионала по CMS Joomla, желательно из Самары.

В заявке указывайте ссылку на портфолио работ по этой cms.

13 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется программист (специалист по CMS Joomla).

    Для постоянной долгосрочной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик, контентщик) по CMS Joomla. Оплата за проект 100-150$, как правило в основном нужно будет верстать и натягивать отрисованный дизайн на цмс Джумла и добавлять контент на САЙТЫ ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист osCommerce

    $250

    Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по osCommerce. Ищу человека на которого можно полностью положиться. Ваша задача будет устанавливать контрибы, дописывать функционал, решать текущие проблемы. Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая задачка примерно ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты (верстальщик + CMSчик в одном лице)

    Нужны программисты(верстальщик + CMSчик) из Украины, желательно со Львова на работу. Оплата Web Money,Pay Pal либо наличными. Также возможно сотрудничество на удаленном варианте на постоянную зарплату. От вас нужно почти постоянно быть онлайн использовать скайп. Програмисты должны ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • В веб-студию требуются специалисты по CMS

    Здравствуйте, коллеги. В связи с увеличением количества заказов для постоянного сотрудничества приглашаются специалисты по CMS Требования: 1. Умение верстать под CMS 2. Умение настраивать и работать с CMS 3. Неконфликтность и стремление доводить проекты до конца. работа постоянная, удалённая. работы очень ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется TYPO3 специалист

    На постоянную работу требуется TYPO3 специалист для отладки, тестирования и постоянной поддержки готовых сайтов на CMS TYPO3. Обязательны знания и опыт HTML, CSS кроссбраузерной верстки на дивах.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик Modx

    Ищется грамотный не гнущий цены разработчик modx. Есть постоянные заказы на натяжку верстки на modx. Верстку пердоставляю готовую. Бывают сайты простые и не очень. Плачу за сайт визитку (текстовые страницы, обратная связть, фотогалерея) 700 рублей Бизнес сайт (текстовые страницы, ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем программиста/команду программистов Битрикс

    Задача: Необходимо разработать программную часть портала. Объем работы довольно большой и разбит на 8 этапов. Каждый этап имеет свое ТЗ и оплачивается отдельно. Сайт представляет собой небольшой портал, основной частью которого является каталог массажистов. Желаемая CMS: Битрикс или ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист MODx

    Всем привет, Хочу найти исполнителя, который хорошо знает MODx, умеет настраивать эту cms и может быть даже писать сниппеты и т.д. Пож-та пишите свои расценки и портфолио

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Очень нужен php программист

    Очень нужен php программист - для дописания движка сайта. Знание движка dle - приветствуется. Знание пхп - должно быть, высоким (!). Аська 133два8один4. P.S. Плюсом, будет наличие Skype, грамотных сроков.

    PHP
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад