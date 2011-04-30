Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по Wordpress CMS. Ищу человека на которого можно полностью положиться. Ваша задача будет устанавливать плагины, дописывать функционал, решать текущие проблемы. Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая ...
Требуется программист (специалист по CMS Joomla).
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Для постоянной долгосрочной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик, контентщик) по CMS Joomla. Оплата за проект 100-150$, как правило в основном нужно будет верстать и натягивать отрисованный дизайн на цмс Джумла и добавлять контент на САЙТЫ ВИЗИТКИ, небольшое количество страниц.
Основные требования:
Опыт работы фрилансером (ссылки на работы), не студент, не офисный работник подрабатывающий фрилансером. Вообщем 100% фрилансер.
Режим работы (нюансы):
- наличие мобильного телефона обязательно
- переговоры по скайп обязательны
- тз иногда даю в формате mp3 (голос)
- почти круглосуточное присутствие в сети icq и skype обязательны.
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