Требуется программист (специалист по CMS Joomla).

Для постоянной долгосрочной (удаленной работы) требуется программист (верстальщик, контентщик) по CMS Joomla. Оплата за проект 100-150$, как правило в основном нужно будет верстать и натягивать отрисованный дизайн на цмс Джумла и добавлять контент на САЙТЫ ВИЗИТКИ, небольшое количество страниц.

Основные требования:

Опыт работы фрилансером (ссылки на работы), не студент, не офисный работник подрабатывающий фрилансером. Вообщем 100% фрилансер.

Режим работы (нюансы):

- наличие мобильного телефона обязательно

- переговоры по скайп обязательны

- тз иногда даю в формате mp3 (голос)

- почти круглосуточное присутствие в сети icq и skype обязательны.