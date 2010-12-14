Требуется верстальщик/специалист по Joomla

На постоянную удаленную работу нужен грамотный специалист по верстке и еще больший специалист по системе управления Joomla, способный написать дополнительные компоненты, дописать необходимый функционал. Важно чтобы идеально сочетались качество исполнения, оперативность исполнения, приятные цены. И ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы человек был адекватным и любил дело, которое делает. Напишите во сколько обойдется верстка "обычного" сайта и установка Joomla со стандартным функционалом (ВАЖНО!). А также сроки на подобную работу. Заранее спасибо за проявленный интерес)