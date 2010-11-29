Drupal-специалист

Для сотрудничества на постоянной основе требуется опытный Drupal-разработчик. После успешной реализации тестового (полностью оплачиваемого) проекта готовы отдавать 3-4 больших проекта в месяц. Огромным плюсом является: - умение кросс-браузерно верстать сложные дизайны - знание английского языка, способность ...
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Ищу профессионального drupal-программиста с опытом работы от 2 лет.
Дополнительные требования: CSS, Jquery, Ajax, английский язык.
Ищем кандидата на исполнение большого проекта. Оплата почасовая.
Оставляйте заявки здесь или присылайте на почту [email protected]
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