Drupal-специалист

$1000
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок85 просмотров
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Ищу профессионального drupal-программиста с опытом работы от 2 лет.

Дополнительные требования: CSS, Jquery, Ajax, английский язык.

Ищем кандидата на исполнение большого проекта. Оплата почасовая.

Оставляйте заявки здесь или присылайте на почту [email protected]

Drupal
13 лет назад
Ygarik
32 годаШвеция
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад