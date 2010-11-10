Ищу специалистов по Drupal

Необходим удаленный специалист по cms joomla 1.5 в круг обязанностей будет входить: Публикация контента: - лаконичное размещение статей и материалов - подбор фото материалов к статьям Работа с расширениями: - Выбор расширений под конкретную задачу, - Установка, - Адаптация дизайна и функционала - ...
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Планируем начать разработку городского портала. Пишите в асю 201435240, кто хочет поработать в данном навпрлении. От вас портфель по друпалу
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