Ищется сборщик сайтов на Joomla из Харькова.

Добрый день.

Ищу человека из города Харькова для постоянного сотрудничества. В начале 3-4 сайта в месяц. Дальше будет увеличиваться количество заказов. Основное - сборка сайтов на Джумле. Иногда нужно дописывать какой-то мелкий функционал на PHP. Оставляйте контакты, портфолио.

Сейчас есть один сайт. Нужно слегка доделать дизайн и наполнить инфой.