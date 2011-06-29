Специалист по joomla

Необходим удаленный специалист по cms joomla 1.5

в круг обязанностей будет входить:

Публикация контента:

- лаконичное размещение статей и материалов

- подбор фото материалов к статьям

Работа с расширениями:

- Выбор расширений под конкретную задачу,

- Установка,

- Адаптация дизайна и функционала

- Наполнение контентом

Нахождение на связи с 10 - 18 по мск в рабочие дни (телефон, аська, скайп), я не мудак и понимаю, что у человека могут быть свои дела и в это время, но я должен знать когда он снова появиться на связи

Нам нужны люди которые с "головой" подойдут к решению задачи, сделают это изящно и красиво.

От нас своевременная оплата работы.

Примерный процесс:

- вы получаете задание по e-mail (как правило это просто задача которую надо решить и, если есть, состав контента)

- задаете дополнительные вопросы (если появяться)

- указываете срок и стоимость работы

- если работа более чем на 1 сутки, в конце дня уведомляете о проделанной работе

- после выполнения работы сразу получаете оплату

Срок реакции в рабочее время - 1 час

Люди которые теряются, у них пропадает интернет и т.д. сразу выпадают. В конце концов всегда есть мобильный телефон на который можно послать смс (которые будут оплачиваться).