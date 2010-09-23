PHP программист. Верстальщик. CMS Joomla

Веб-студии на удалённую работу требуется специалист по созданию сайтов на базе CMS Drupal. Минимальные требования к знаниям и опыту: Drupal, , CSS, PHP, JavaScript, умение работать в стиле Drupal-стандарта, понимание принципов работы с модулями CCK, Views и подобными, опыт создания ...
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Для удаленной работы требуется специалист хорошо владеющий CMS Joomla 1.5. Основные необходимые навыки:
1. Верстка под данную CMS
2. Программирование под данную CMS
Объем задач не большой, таким образом большой нагрузки не будет. Вы будете работать с 1 -2 проектами компании, иногда будет нужно, что-то подправить, что-то разработать.
Требование к соискателю:
1. Адекватность :)
2. Не пропадать со связи
3. Своевременное и четкое выполнение поставленных задач
Опыт работы с Joomla и портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
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