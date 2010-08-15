Нужен верстальщик на ДЛЕ

Есть достаточно много проектов которые требуют верстки и натяжки диза на ДЛЕ.

Работа такая:

Я даю макет, от Вас получаю полностью готовый сайт, с настроенными категориями и т.п что есть в дизе.

Желательно опыт работы с jquery, ajax, javascript, часто в макетах будет необходимости создать слайды и различные карусели.

Проектов очень много, сколько успеете, столько и сделаете. Работа на постоянной основе.

Устроит бюджет в 40-50$ за один проект.

Проектов в месяц будет достаточно чтобы вы вышли на порог 1000-1500 долларов.