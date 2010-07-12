Нужен программист, способный быстро и качественно верстать и собирать простые веб-сайты при помощи одной из популярных CMS (WP, Drupal, Joomla или на выбор исполнителя).

На входе Вы получаете PSD.

В отклике указывайте Вашу цену за день работы.

Работаем без предоплаты.