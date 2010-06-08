PHP программист

84 IT Odessa является частью нидерландской компании InfaNed BV. 84IT специализируется в сфере информационных технологий и тесно сотрудничает с ее Европейскими клиентами на протяжении долгого времени. В настоящее время, для нашего голландского клиента мы ищем PHP - программиста для выполнения короткосрочного проекта, и соответствующего следующим

требованиям:

- знание Drupal

- уровень английского достаточный для свободного общения с клиентом

Уровень заработной платы зависит от технического уровня специалиста и его рабочего опыта, и будет установлен после прохождения интервью.

Ждем ваших резюме по адресу: [email protected]

Демьян Васильевич, Оксана Анатольевна: (048) 726-12-96, 784- 55-38