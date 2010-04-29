Специалист по Яндекс.Серверу

Нужен специалист по системе Яндекс.Сервер. Сейчас существует ряд задач по "призязке" поисковика к CMS собственной разработки. CMS написана на платформе ASP.NET MVC, поэтому знание данной платформы - несомненный плюс.

Возможна как разовая работа по данным задачам, так и постоянная работа на проекте.

Оклад - 45000 рублей. Испытательный срок (50%) - 1 неделя. Оплата еженедельно.

Предложения и вопросы можно присылать по адресу: [email protected]