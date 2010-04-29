Специалист по Яндекс.Серверу

$2500
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист по системе Яндекс.Сервер. Сейчас существует ряд задач по "призязке" поисковика к CMS собственной разработки. CMS написана на платформе ASP.NET MVC, поэтому знание данной платформы - несомненный плюс.

Возможна как разовая работа по данным задачам, так и постоянная работа на проекте.

Оклад - 45000 рублей. Испытательный срок (50%) - 1 неделя. Оплата еженедельно.

Предложения и вопросы можно присылать по адресу: [email protected]

14 лет назад
Boris_1234
Борис 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист на удаленную работу (wordpress)

    $1000

    Необходимые навыки: - Уверенный опыт работы в сфере более 1-го года - Знание Wordpress (обязательно) и Joomla/Drupal (очень желательно) - PHP/MySQL (реализация компонента/плагина/модуля на базе существующей системы) - JavaScript (использование и написание библиотек как в чистом виде, так и ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист Битрикс+php

    $1200

    Требуется программист на Битрикс, со знанием php. Удаленная работа, по оплате - можем начать с попроектной оплаты, при хорошем опыте - можем сразу с почасовой или помесячной. Резюме на [email protected], с желаемой ставкой и опытом ...

    PHP
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • IT специалист в офис (работа с CMS, знание пр-мм)

    $700

    Объявление попросил разместить один из наших клиентов, это не вакансия компании Proffdesign! Мы находимся на 44км МКАД.Проезд от м.Юго-западная на маршрутке 642,953 до остановке Тёплый стан. Требование к кандидатам: владеть базово программами: автокад, фотошоп. Уметь работать с ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется DLE программист

    На постоянное сотрудничество: Написание модулей, хаков, интеграция сторонних приложений в DLE ищется адекватный человек со знанием дела. Оплата за труды договорная.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сборщик сайтов на Joomla

    Требуется на постоянную удаленную работу сборщик сайтов на Joomla. Должен знать: - Верстка на DIV+CSS - базовые компоненты Joomla 1,5 - Virtuemart Ссылки на портфолио (собранные проекты) присылайте на [email protected] Внимание: без ссылок на Ваши работы кандидатура не рассматривается.

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Инструктор по работе с сайтом (только Москва)

    $50

    Нужны несколько человек, способные приехать к клиенту и за 1-2 часа разъяснить основы управления сайтом на нашей CMS. Оплата посдельная, 500р за выезд. Работа начнется после 16-го апреля. Список желающих набирается сейчас. Перед началом работы Вам необходимо ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется на постоянную работу специалист Drupal

    $350

    Опыт работы не менее 1 года, знание API, темизации, желетелен опыт работы с Ubercart.Наличие реализованных проектов. Работа удаленно в режиме home office, с 10-00 до 18-00. Оплата фиксированно от 350$+ премия, + компенсация за инет и прочее.

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Веб-мастер, программист (Битрикс)

    Для создания и поддержания сайтов на базе Битрикс требуется веб-мастер универсал для удаленной работы на полный рабочй день (5 дней, 8 часов). Основная работа - с имеющимися сайтами, примерно раз в месяц-два - создание нового сайта. Обязанности: - ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад