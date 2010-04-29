Специалист по Яндекс.Серверу

Необходимые навыки: - Уверенный опыт работы в сфере более 1-го года - Знание Wordpress (обязательно) и Joomla/Drupal (очень желательно) - PHP/MySQL (реализация компонента/плагина/модуля на базе существующей системы) - JavaScript (использование и написание библиотек как в чистом виде, так и ...
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Нужен специалист по системе Яндекс.Сервер. Сейчас существует ряд задач по "призязке" поисковика к CMS собственной разработки. CMS написана на платформе ASP.NET MVC, поэтому знание данной платформы - несомненный плюс.
Возможна как разовая работа по данным задачам, так и постоянная работа на проекте.
Оклад - 45000 рублей. Испытательный срок (50%) - 1 неделя. Оплата еженедельно.
Предложения и вопросы можно присылать по адресу: [email protected]
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