Добрый день! Требуется программист 1С-Битрикс на удаленную работу. Предполагается долгосрочное сотрудничество по поддержке и доработке сайта интернет-магазина. Место жительства не важно. Работа сдельная по мере поступления требований по доработке. На текущий момент сайт находится на этапе запуска. Варианты и размер ...
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В молодой быстроразвивающийся проект требуется модератор форума - активный пользователь социальной сети ВКонтакте.
Основные задачи:
- Следить за порядком во всех разделах
- Контролировать общение и соблюдение правил форума, поддерживать позитивное общение
- Стимулировать появление новых интересных тем, стимулировать общение на форуме
- Увеличивать популярность форума, количество участников и число интересных обсуждений
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