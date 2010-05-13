Программист 1С-Битрикс

Для постоянной удаленной работы требуется программист.

Объем работы в среднем - 1 сайт на битриксе в месяц, для каждого сайта есть свое техническое задание.

Работы могут быть различные: настройка компонента, верстка, доработка имеющихся сайтов.

Стоимость каждой работы обсуждается отдельно.

От Вас:

1. Портфолио на Битриксе.

2. Пунктуальность.

3. Адекватность в оценках собственных сил.

4. Приветствуются хорошие отзывы и умение грамотно верстать.

5. Во время работы над проектом необходимо быть на связи (ICQ/Skype) 4 часа в день.

При первой работе оплата через сервис безопасных сделок, последующие - предоплата 50%.