Программист 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки148 просмотров
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Для постоянной удаленной работы требуется программист.

Объем работы в среднем - 1 сайт на битриксе в месяц, для каждого сайта есть свое техническое задание.

Работы могут быть различные: настройка компонента, верстка, доработка имеющихся сайтов.

Стоимость каждой работы обсуждается отдельно.

От Вас:

1. Портфолио на Битриксе.

2. Пунктуальность.

3. Адекватность в оценках собственных сил.

4. Приветствуются хорошие отзывы и умение грамотно верстать.

5. Во время работы над проектом необходимо быть на связи (ICQ/Skype) 4 часа в день.

При первой работе оплата через сервис безопасных сделок, последующие - предоплата 50%.

14 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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