Требуется контент-менеджер

Нужен специалист, который полностью возьмется за всю работу:

Необходимо наполнить контентом сайт, имеющий следующие разделы:

1. Гороскопы.( все виды, их описания, гороскоп на каждый день)

2. Гадания.( все виды, описания и т.д.)

3. Предсказания. ( то же).

4. Летоисчисления.( все виды, их описания, на текущую дату)

5. Великие люди( даты рождения, краткая информация, дата смерти).

6. Тайны имени.( наиболее полный перечень мужских и женских имен, дни именин, краткое описание имени)

7. Как изменить судьбу. ( статьи по теме).

8. Качество жизни – в наших руках. ( рубрики: тренировка мозга, памяти, зрения . медитации, релакс . и т.д.)

9. Соционика

10. Эннеаграмма

и т.д.

Необходимо наполнить сайт контентом, а потом его наполнять и улучшать. Постоянная работа.

Возможно авторское ведения раздела и форума по разделу.

Конкретное задание предоставим после Вашего предложения- как вы видите наполнение раздела и выполнение задания. Срок исполнения согласовывается .Начало работы после согласования задания на контент. Очень приветствуется, если человек подготовил весь контент по сайту, а потом согласился бы работать контент-менеджером на постоянной основе. Ждем конкретные предложения