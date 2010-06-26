Требуется большой специалист по cms ExpressionEngi

Нужен специалист, который полностью возьмется за всю работу: Необходимо наполнить контентом сайт, имеющий следующие разделы: 1. Гороскопы.( все виды, их описания, гороскоп на каждый день) 2. Гадания.( все виды, описания и т.д.) 3. Предсказания. ( то же). 4. Летоисчисления.( все ...