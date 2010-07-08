Требуется контент-менеджер Joomla

Есть несколько сайтов которые требуют периодическое обновление, наполнение статьями и наполнение достаточно популярных компонентов для J1.5, например phoca.

Требуется грамотный, ответственный исполнитель на постоянку, знающий как обращаться с J1.5, если что что-то заточить, предложить лучший вариант реализации.

Особенно важен подход к оформлению css.

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Реакция на запрос по наполнению должна быть в течении нескольких часов, общение через почту и скайп.