Требуется контент-менеджер Joomla

Требуется большой специалист по cms ExpressionEngine: Установка, поддержка, написание модулей, натяжка дизайна и пр.работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько сайтов которые требуют периодическое обновление, наполнение статьями и наполнение достаточно популярных компонентов для J1.5, например phoca.
Требуется грамотный, ответственный исполнитель на постоянку, знающий как обращаться с J1.5, если что что-то заточить, предложить лучший вариант реализации.
Особенно важен подход к оформлению css.
+ом будет наличие опыта и портфолио в этой деятельности и проживание в Санкт-Петербурге
Реакция на запрос по наполнению должна быть в течении нескольких часов, общение через почту и скайп.
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