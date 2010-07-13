Нужен разноплановый программист-верстальщик

$2500
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок332 просмотра
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Нужен разноплановый программист для постоянной удалённой работы.

Требования:

- Быть в сети в рабочее время (а не только по ночам).

- Знание PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, Javascript, Perl,

- Умение разобраться в чужом коде.

- Возможность работать с разными CMS (в том числе самописными)

Объёмы работ от 500-2000$ /мес в зависимости от нагрузки.

Первый опыт работы будет без предоплаты чтобы убедиться в компетентности исполнителя.

Вы делаете на своём сервере (если есть), показываете работу - оплачиваем - переносим) И все довольны и защищены от кидалова!

Оплата Web Money WMR

13 лет назад
datore_di_lavor
Полин 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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