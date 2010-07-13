Нужен разноплановый программист-верстальщик

Нужен программист, способный быстро и качественно верстать и собирать простые веб-сайты при помощи одной из популярных CMS (WP, Drupal, Joomla или на выбор исполнителя). На входе Вы получаете PSD. В отклике указывайте Вашу цену за день работы. Работаем ...
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Нужен разноплановый программист для постоянной удалённой работы.
Требования:
- Быть в сети в рабочее время (а не только по ночам).
- Знание PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, Javascript, Perl,
- Умение разобраться в чужом коде.
- Возможность работать с разными CMS (в том числе самописными)
Объёмы работ от 500-2000$ /мес в зависимости от нагрузки.
Первый опыт работы будет без предоплаты чтобы убедиться в компетентности исполнителя.
Вы делаете на своём сервере (если есть), показываете работу - оплачиваем - переносим) И все довольны и защищены от кидалова!
Оплата Web Money WMR
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