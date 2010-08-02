Контент менеджер для детского ин-магазина.

Требуется человек со хорошим знанием 1С-Битрикс. Есть дизайн сайтов в *.pdf нужно из сверстать и посадить на 1С-Битрикс Интерсуют люди в Киеве так как возможно надо будет иногда встречатся обсуждать проект. Проект не разовый.
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Забивка товара на CMS NET CAT с элементами рерайта. адаптированная. Желательно с опытом и знающие детские товары.
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