1С-Битрикс Программист

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок78 просмотров
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Требуется человек со хорошим знанием 1С-Битрикс.

Есть дизайн сайтов в *.pdf нужно из сверстать и посадить на 1С-Битрикс

Интерсуют люди в Киеве так как возможно надо будет иногда встречатся обсуждать проект.

Проект не разовый.

13 лет назад
mitya_enot
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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