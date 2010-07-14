1С-Битрикс Программист

Требуется человек со хорошим знанием 1С-Битрикс.

Есть дизайн сайтов в *.pdf нужно из сверстать и посадить на 1С-Битрикс

Интерсуют люди в Киеве так как возможно надо будет иногда встречатся обсуждать проект.

Проект не разовый.