expertautogt

Михаил expertautogt

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сверстать и натянуть макет на ДЛЕ

    Есть макет в .псд, нужно его сверстать и натянуть на ДЛЕ. А также настроить все для работы (категории и т.п). Чтобы я уже начал сразу наполнение сайта контентом. Жду Ваши расценки с примерами работ. Ориентировочно бюджет на ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен верстальщик на ДЛЕ

    $1000

    Есть достаточно много проектов которые требуют верстки и натяжки диза на ДЛЕ. Работа такая: Я даю макет, от Вас получаю полностью готовый сайт, с настроенными категориями и т.п что есть в дизе. Желательно опыт работы с jquery, ...

    JavascriptjQueryAjax
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать дизайн для проекта

    $1000

    Нужен дизайнер для рисования дизайна одного проекта. Работа на постоянной основе. Обязательно опыт рисования дизайнов портального типа (заказы в основном на такой вид проектов будет идти). Оплата хорошая, заказы большие. По стоимость желательно для начала не ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tixan
Иван 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
0 баллов
13 лет назад
Нарисовать дизайн для проекта
Люди, не в коем случае ничего не делайте для него!Только потратите свое время и нервы. Михаил никто иной как кидала и видимо с неплохим опытом. После того как я сделал для него макет страницы он пообещал что оплата будет на следующий день, но по сей день оплаты так и нет. Объясняет это тем, что якобы ждет перевод от клиента. Но на самом деле он работает по уже проверенной схеме. И выплачивать деньги никому не собирался.
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$800
1 балл
13 лет назад
Нарисовать дизайн для проекта
Ждём оплаты...
Enkvist
Антон 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
0 баллов
13 лет назад
Поправить верстку и доработать слайдер на ДЛЕ
Данный человек очень мастерский кидала. Не верьте ни единому его слову + можете гуглом поискать о нем инфу. Не в коем случае ничего у него не заказываете и ничего для него не делайте. Как я понял, модель у него такая - он показывает заказчику эскиз, а потом получает предоплату и все... Исполнитель и заказчик - оба в пролете. В моем случае он показал мою работу, взял деньги. Потом забыл обо мне. Вспомнил когда отзыв негативный получил. Потом долго убалтывал меня его снова не ставить. Но я так понял, что плакали мои 90$ и время подаренно этому человеку.