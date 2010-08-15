expertautogt

Есть макет в .псд, нужно его сверстать и натянуть на ДЛЕ. А также настроить все для работы (категории и т.п). Чтобы я уже начал сразу наполнение сайта контентом. Жду Ваши расценки с примерами работ. Ориентировочно бюджет на ...
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- HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Есть достаточно много проектов которые требуют верстки и натяжки диза на ДЛЕ. Работа такая: Я даю макет, от Вас получаю полностью готовый сайт, с настроенными категориями и т.п что есть в дизе. Желательно опыт работы с jquery, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $90
Нужно поправить верстку, доработать функционал и натянуть верстку на функционал слайды на сайте ДЛЕ.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен дизайнер для рисования дизайна одного проекта. Работа на постоянной основе. Обязательно опыт рисования дизайнов портального типа (заказы в основном на такой вид проектов будет идти). Оплата хорошая, заказы большие. По стоимость желательно для начала не ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
0 баллов
13 лет назад
Люди, не в коем случае ничего не делайте для него!Только потратите свое время и нервы. Михаил никто иной как кидала и видимо с неплохим опытом. После того как я сделал для него макет страницы он пообещал что оплата будет на следующий день, но по сей день оплаты так и нет. Объясняет это тем, что якобы ждет перевод от клиента. Но на самом деле он работает по уже проверенной схеме. И выплачивать деньги никому не собирался.
$800
1 балл
13 лет назад
Ждём оплаты...
$90
0 баллов
13 лет назад
Данный человек очень мастерский кидала. Не верьте ни единому его слову + можете гуглом поискать о нем инфу. Не в коем случае ничего у него не заказываете и ничего для него не делайте. Как я понял, модель у него такая - он показывает заказчику эскиз, а потом получает предоплату и все... Исполнитель и заказчик - оба в пролете. В моем случае он показал мою работу, взял деньги. Потом забыл обо мне. Вспомнил когда отзыв негативный получил. Потом долго убалтывал меня его снова не ставить. Но я так понял, что плакали мои 90$ и время подаренно этому человеку.