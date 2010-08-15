expertautogt

Данный человек очень мастерский кидала. Не верьте ни единому его слову + можете гуглом поискать о нем инфу. Не в коем случае ничего у него не заказываете и ничего для него не делайте. Как я понял, модель у него такая - он показывает заказчику эскиз, а потом получает предоплату и все... Исполнитель и заказчик - оба в пролете. В моем случае он показал мою работу, взял деньги. Потом забыл обо мне. Вспомнил когда отзыв негативный получил. Потом долго убалтывал меня его снова не ставить. Но я так понял, что плакали мои 90$ и время подаренно этому человеку.