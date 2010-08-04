Веб программист Joomla (удаленно)

Доброго времени суток. Ищу программиста, имеющего собственную цмс (php), или готового реализовать идеи на основе существующей бесплатной. icq 490943683
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
График работы: Полный рабочий день
Занятость: Полная
Требования:
Возраст: от 21
Знание ин.языка: Английский (обьязательно), другие приветствуются
Опыт работы в данной области: 1-2 года
Наличие резюме обьязательно (Важно: в резюме указывать работы, сроки и ваше участие в них).
Резюме которые не соответсвуют формату расматриватся не будут.
Скидывать резюме на [email protected] (в тебе указать вакансию и приметку с вебланса)
Условия работы:
• PHP , MySQL , JS
• Обьязательное знание правил и нюансов вёрстки (дивная, табличная)
• Умение разгребать «чужой» код
• Обязательный опыт работы с CMS Joomla на уровне написание дополнительных компонентов, модулей, плагинов (другие CMS приветствуются)
Обязанности:
• Разработка (веб-проекты, интеграция)
• 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день, по удалённой системе, месторасположение не имеет значения. При подборе кандидатов в первую очередь оценивается профессионализм и исполнительность.
• неделя испытательный срок, далее ставка + бонусы от выработки и качества работы.
• Доступ к стабильному широкополосному интернету обязателен.
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