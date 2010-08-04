Веб программист Joomla (удаленно)

График работы: Полный рабочий день

Занятость: Полная

Требования:

Возраст: от 21

Знание ин.языка: Английский (обьязательно), другие приветствуются

Опыт работы в данной области: 1-2 года

Наличие резюме обьязательно (Важно: в резюме указывать работы, сроки и ваше участие в них).

Резюме которые не соответсвуют формату расматриватся не будут.

Скидывать резюме на [email protected] (в тебе указать вакансию и приметку с вебланса)

Условия работы:

• PHP , MySQL , JS

• Обьязательное знание правил и нюансов вёрстки (дивная, табличная)

• Умение разгребать «чужой» код

• Обязательный опыт работы с CMS Joomla на уровне написание дополнительных компонентов, модулей, плагинов (другие CMS приветствуются)

Обязанности:

• Разработка (веб-проекты, интеграция)

• 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день, по удалённой системе, месторасположение не имеет значения. При подборе кандидатов в первую очередь оценивается профессионализм и исполнительность.

• неделя испытательный срок, далее ставка + бонусы от выработки и качества работы.

• Доступ к стабильному широкополосному интернету обязателен.