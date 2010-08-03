Ищу программиста CMS

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки166 просмотров
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Доброго времени суток.

Ищу программиста, имеющего собственную цмс (php), или готового реализовать идеи на основе существующей бесплатной.

icq 490943683

13 лет назад
dtcDev
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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