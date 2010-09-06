Ищем специалиста по Drupal CMS

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка169 просмотров
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Веб-студии на удалённую работу требуется специалист по созданию сайтов на базе CMS Drupal.

Минимальные требования к знаниям и опыту:

Drupal,

, CSS, PHP, JavaScript,

умение работать в стиле Drupal-стандарта,

понимание принципов работы с модулями CCK, Views и подобными,

опыт создания полноценных шаблонов для Drupal.

Приветствуется:

способность при необходимости читать документацию на английском языке,

создание CSS-файлов с минимальным количеством хаков,

способность не только настраивать и адаптировать макеты под шаблоны, но и создавать свои программные разработки или модули для Drupal,

опыт работы с регулярными выражениями и создание парсеров на PHP,

основы SEO, покупка ссылок, разработка программных инструментов для анализа и процесса продвижения сайтов,

опыт администрирования web-серверов на базе Debian linux.

опыт работы с другими CMS, например Bitrix, Joomla, Magento,

опыт конфигурирования 1С бухгалтерии.

Личные и профессиональные качества:

умение грамотно планировать свою работу и организационную структуру сайтов,

соблюдение корректного стиля программирования и валидности кода,

способность точно оценивать затраты времени на решение поставленных задач.

В дополнении к резюме ответьте на следующие вопросы:

Укажите точную дату рождения и полное имя.

Сколько лично вам нужно времени в среднем для вёрстки шаблона и настройки интернет-магазина на Drupal?

Оцените среднюю оплату за такой вид работ сегодня на этом рынке по вашему мнению. Аргументируйте примерами компаний или знакомых, работающих в этой сфере.

Оцените на сколько в процентном соотношении вы должны получать больше средне рыночной оплаты за этот вид работ. Аргументируйте. Можно личными качествами.

Какими конкретными примерами вы можете показать и подтвердить свою профессиональную подготовку?

Drupal
13 лет назад
kievavax
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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