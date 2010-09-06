Ищем специалиста по Drupal CMS

Требования: Отличнейшее знание: Bitrix, HTML5, CSS3, AJAX, JavaScript, PHP. Задачи: Переверстать щаблоны и компоненты в HTML5 и CSS3 Оформить страницы сайта в соответствии с дизайн-макетом; Написать компонент автоматической “листалки новостей” на главную страницу; Настроить компонент system.pagenavigation; Настроить права доступа папкам файлам и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-студии на удалённую работу требуется специалист по созданию сайтов на базе CMS Drupal.
Минимальные требования к знаниям и опыту:
Drupal,, CSS, PHP, JavaScript,
умение работать в стиле Drupal-стандарта,
понимание принципов работы с модулями CCK, Views и подобными,
опыт создания полноценных шаблонов для Drupal.
Приветствуется:
способность при необходимости читать документацию на английском языке,
создание CSS-файлов с минимальным количеством хаков,
способность не только настраивать и адаптировать макеты под шаблоны, но и создавать свои программные разработки или модули для Drupal,
опыт работы с регулярными выражениями и создание парсеров на PHP,
основы SEO, покупка ссылок, разработка программных инструментов для анализа и процесса продвижения сайтов,
опыт администрирования web-серверов на базе Debian linux.
опыт работы с другими CMS, например Bitrix, Joomla, Magento,
опыт конфигурирования 1С бухгалтерии.
Личные и профессиональные качества:
умение грамотно планировать свою работу и организационную структуру сайтов,
соблюдение корректного стиля программирования и валидности кода,
способность точно оценивать затраты времени на решение поставленных задач.
В дополнении к резюме ответьте на следующие вопросы:
Укажите точную дату рождения и полное имя.
Сколько лично вам нужно времени в среднем для вёрстки шаблона и настройки интернет-магазина на Drupal?
Оцените среднюю оплату за такой вид работ сегодня на этом рынке по вашему мнению. Аргументируйте примерами компаний или знакомых, работающих в этой сфере.
Оцените на сколько в процентном соотношении вы должны получать больше средне рыночной оплаты за этот вид работ. Аргументируйте. Можно личными качествами.
Какими конкретными примерами вы можете показать и подтвердить свою профессиональную подготовку?
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