Специалист по UMI CMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок109 просмотров
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Экспертиза проекта созданного на UMI CMS.

Внесение корректив в проект.

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Доработка проекта.

13 лет назад
plogx
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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