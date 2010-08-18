Специалист по UMI CMS

Есть достаточно много проектов которые требуют верстки и натяжки диза на ДЛЕ. Работа такая: Я даю макет, от Вас получаю полностью готовый сайт, с настроенными категориями и т.п что есть в дизе. Желательно опыт работы с jquery, ...
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