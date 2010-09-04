Требуется разработчик 1С-Битрикс

Здравствуйте. У меня появились заказы на создание сайтов, в связи с чем ищу сотрудника-программиста, который хорошо разбирается в cms Joomla и верстке и проживает в Киеве. Работа возможно первое время удаленная, но через месяц-два начнется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Отличнейшее знание: Bitrix, HTML5, CSS3, AJAX, JavaScript, PHP.
Задачи:
Переверстать щаблоны и компоненты в HTML5 и CSS3
Оформить страницы сайта в соответствии с дизайн-макетом;
Написать компонент автоматической “листалки новостей” на главную страницу;
Настроить компонент system.pagenavigation;
Настроить права доступа папкам файлам и функциям;
Настроить и в соответсвии с требованиями инфоблоки;
Сверстать и настроить два шаблона;
Настроить дизайн компонентом system.auth.*;
Оформить “достойно” социалку;
Настроить и.магазин;
Настроить древовидные комменты в социалке и комментах;
Написать компонент “Донирование” (или настроить магазин под донирование - не важно);
Все остальное по мелочи - доделки или исправится вместе с переверстыванием;
Написать компонент “бизнес-центр” спецификацию предоставлю.
Обязательные требования: придерживаться договоренных сроков, наличие скайпа, желание и возможность делать работы быстро, валидно и кроссбраузерно.
Надеюсь найти человека или команду, которые помогут сделать сайты гораздо лучше чем я придумал.
Сразу же описываю все задачи, отвечаю на вопросы. Если не хватает каких-то дизайнов или элементов, то все дорисовывается мгновенно. Формируем бюджет, никаких предоплат - работа по этапам оплачиваю по этапам (сделали 10% работ, но хотя бы один пункт из закза - оплачивается тот час же, после тестового периода - доделки мелочей, можно обсудить предоплату "больших вещей") и начало работы "сразу же".
Прием работ:
Никаких комплексных работ - один пункт заказа - одна работа, одна оплата. Сделано > Принято > Оплачено >>> Следующий пункт.
Следовательно, можно договориться на исполнение одного или нескольких или всех сразу видов работ.
Если вы работаете не один - дополнительный плюс.
Можно заключить договор.
Хочу найти человека или команду для продолжительного сотрудничества - работы, в проекте, действительно, много.
От вас - список наиболее выдающихся ваших работ (2-3, с вашим копирайтом), список работ на HTML5 и CSS3 (хотя бы одна, если нет, то дам простую PSD страницу на верстку), телефон, скайп, и встречные требования предложения.
Уделяю очень большое внимание собственному сайту исполнителя, если он недоделан или "средненький", то лучше бы мне его и не видеть.
Бюджет не большой, но договариваться могу.
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