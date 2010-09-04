Требуется разработчик 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки110 просмотров
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Требования:

Отличнейшее знание: Bitrix, HTML5, CSS3, AJAX, JavaScript, PHP.

Задачи:

Переверстать щаблоны и компоненты в HTML5 и CSS3

Оформить страницы сайта в соответствии с дизайн-макетом;

Написать компонент автоматической “листалки новостей” на главную страницу;

Настроить компонент system.pagenavigation;

Настроить права доступа папкам файлам и функциям;

Настроить и в соответсвии с требованиями инфоблоки;

Сверстать и настроить два шаблона;

Настроить дизайн компонентом system.auth.*;

Оформить “достойно” социалку;

Настроить и.магазин;

Настроить древовидные комменты в социалке и комментах;

Написать компонент “Донирование” (или настроить магазин под донирование - не важно);

Все остальное по мелочи - доделки или исправится вместе с переверстыванием;

Написать компонент “бизнес-центр” спецификацию предоставлю.

Обязательные требования: придерживаться договоренных сроков, наличие скайпа, желание и возможность делать работы быстро, валидно и кроссбраузерно.

Надеюсь найти человека или команду, которые помогут сделать сайты гораздо лучше чем я придумал.

Сразу же описываю все задачи, отвечаю на вопросы. Если не хватает каких-то дизайнов или элементов, то все дорисовывается мгновенно. Формируем бюджет, никаких предоплат - работа по этапам оплачиваю по этапам (сделали 10% работ, но хотя бы один пункт из закза - оплачивается тот час же, после тестового периода - доделки мелочей, можно обсудить предоплату "больших вещей") и начало работы "сразу же".

Прием работ:

Никаких комплексных работ - один пункт заказа - одна работа, одна оплата. Сделано > Принято > Оплачено >>> Следующий пункт.

Следовательно, можно договориться на исполнение одного или нескольких или всех сразу видов работ.

Если вы работаете не один - дополнительный плюс.

Можно заключить договор.

Хочу найти человека или команду для продолжительного сотрудничества - работы, в проекте, действительно, много.

От вас - список наиболее выдающихся ваших работ (2-3, с вашим копирайтом), список работ на HTML5 и CSS3 (хотя бы одна, если нет, то дам простую PSD страницу на верстку), телефон, скайп, и встречные требования предложения.

Уделяю очень большое внимание собственному сайту исполнителя, если он недоделан или "средненький", то лучше бы мне его и не видеть.

Бюджет не большой, но договариваться могу.

13 лет назад
djoen
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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