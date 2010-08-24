Специалист по Joomla из Киева

Здравствуйте. У меня появились заказы на создание сайтов, в связи с чем ищу сотрудника-программиста, который хорошо разбирается в cms Joomla и верстке и проживает в Киеве. Работа возможно первое время удаленная, но через месяц-два начнется работа в офисе. Поэтому товарищи только из Киева.

В предложениях пишите пожалуйста предполагаемую з/п за месяц.