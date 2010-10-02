Требуется TYPO3 програмист

Для постоянного сотрудничества требуется специалист по CMS Drupal. Неоходимы навыки по разработке/изменению модулей, созданию тем и т.д. Навыки разработки под другие CMS приветствуются. Проживание в Харькове или пригороде обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются/трубуются TYPO3 програмист/програмисты. Для установки сайтов, адаптации под нужды клиентов и разработки дополнений.
Просьба програмистов незнающих TYPO3 не писать!!!
Укажите пожайлуста ваше представление о оплате, желательно в долларах за определённое время(по часам или по дням, месяци неинтересуют).
Желательно с указанием уже готовых работ. Но в любом случае будет тестовое задание(оплачивается при нормальном исполнении).
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