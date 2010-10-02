Требуется TYPO3 програмист

Требуются/трубуются TYPO3 програмист/програмисты. Для установки сайтов, адаптации под нужды клиентов и разработки дополнений.

Просьба програмистов незнающих TYPO3 не писать!!!

Укажите пожайлуста ваше представление о оплате, желательно в долларах за определённое время(по часам или по дням, месяци неинтересуют).

Желательно с указанием уже готовых работ. Но в любом случае будет тестовое задание(оплачивается при нормальном исполнении).