Ищу опытного разработчика на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка166 просмотров
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Имеется сайт на движке WordPress последней версии. Необходимо дополнить стандартный функционал плагинами и убрать ряд багов из текущего функционала сайта, доработать шаблоны сайта.

Просьба отозваться только опытных разработчиков хорошо знакомых с системой WP и владеющих кроссбраузерной версткой по стандартам W3.

Наличие портфолио и способность соблюдать сроки – обязательны.

Портфолио и примерный прайс на услуги публикуйте в этом проекте или высылайте в личку.

P.S.: Прокрастинаторов просьба не беспокоить :)

WordPress
13 лет назад
Derinie
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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