Требуется вебмастер в офис (СПБ)

$1000
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок114 просмотров
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Обязанности:

- Наполнение, обновление сайтов, блогов компании;

- Внутренняя оптимизация сайтов компании;

- Оптимизация текстов под НЧ запросы на сайтах компании;

- Продвижение в блогосфере;

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Требования:

- Опыт работы от 1 года;

- Знание html/css;

- Опыт работы с системой управления сайтом: Data Life Engine.

- Знание тонкостей внутренней оптимизации, перелинковки сайта;

- Понимание принципов алгоритмов поисковых систем;

- Английский базовый;

- Готовность к рутиной работе;

- Желание обучаться , ответственность и самостоятельность.

- Готовность к работе в штате;

Условия:

- Работа в офисе. Пятидневная рабочая неделя с 10 до 18.

- Уровень зарплаты - от 20 000 до 25 000 руб. По результатам собеседования.

- Место работы: СПб, метро Петроградская, Большой пр. ПС.

13 лет назад
markonmedia
Илья Райк 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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