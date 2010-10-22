PHP разработчик либо команда

Необходим удаленный специалист по cms joomla 1.5 в круг обязанностей будет входить: Публикация контента: - лаконичное размещение статей и материалов - подбор фото материалов к статьям Работа с расширениями: - Выбор расширений под конкретную задачу, - Установка, - Адаптация дизайна и функционала - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для реализации и дальнейшей поддержки (написание модулей, переделки и пр.) нескольких проектов набирается команда веб-разработчиков.
Требуется:
— Проектировщик, PHP-программист или команда разработчиков – со знанием фреймворка – CodeIgniter. Разработка будет вестись на его основе.
Требования:
— Опыт от 3 лет, отчетность, умение планировать и строго выполнять сроки работы;
— Желателен опыт работы с фрэймворками (CodeIgniter, Kohana, Yii, Symphony);
— PHP5, ООП;
— Умение писать аккуратный, чистый код, с комментариями;
— Уверенное знание mysql (процедуры, триггеры);
— JavaScript, AJAX, jQuery – базовый уровень;
— Основы вёрстки (верстать самому будет не нужно, но разбираться – обязательно);
— SVN, Mercurial, Git;
— Базовые знания UNIX;
— Опыт разработки собственных проектов будет большим плюсом;
— Желателен опыт работы с nginx, lighttpd, memcached;
— Опыт разработки и поддержки высоконагруженных проектов;
— Английский язык – знание приветствуется;
Условия:
— Работа удаленная, возможны встречи для обсуждения хода работ, подписания договора (только для разработчиков из Мск).
— На каждый проект предоставляем подробное ТЗ. Бюджет и срок оговаривается при обсуждении задания. Все доделки "вне ТЗ" оплачиваются отдельно.
— Срок выполнения работ ограничен.
Для заинтересовавшихся:
— В вашем отклике я хочу увидеть: Примеры кода (достаточно пары контроллеров и моделей)
— Сколько часов в день можете уделять работе
— Часовой пояс (GMT)
— Рейт в час/день
— Контакты: skype, icq, телефон
Со своей стороны гарантируем своевременную оплату, предоставление новых проектов. Без работы не останетесь.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Ищем верстальщика и программиста в одном лице для постоянного сотрудничества. Основные заказы представляют собой верстку из ПСД в Joomla или WP шаблон, правку шаблонов, а также сетап функционала. Переодически требуется написание своего функционала для Joomla. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования: - опыт создания блогов на WordPress, наличие портфолио - возможность самостоятельного программирования недостающего функционала Подробное ТЗ будет разработано совместно с выбранным кандидатом.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим программист с опытом работы с системой Host CMS. Поток заказов постоянный.Закрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется специалист по CMS Drupal. Неоходимы навыки по разработке/изменению модулей, созданию тем и т.д. Навыки разработки под другие CMS приветствуются. Проживание в Харькове или пригороде обязательно.Закрыт13 лет назад
Требуются/трубуются TYPO3 програмист/програмисты. Для установки сайтов, адаптации под нужды клиентов и разработки дополнений. Просьба програмистов незнающих TYPO3 не писать!!! Укажите пожайлуста ваше представление о оплате, желательно в долларах за определённое время(по часам или по дням, месяци неинтересуют). Желательно ...Закрыт13 лет назад
- $250
Я веб-мастер сайта который я сам создал летом 2009 г. www.asylum-seeker.org [email protected] Есть также и форум и галерея (ссылки в меню на рус. и англ. языках). Можете писать через сайт. На форум я захожу редко, поэтому лучше там ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт на движке WordPress последней версии. Необходимо дополнить стандартный функционал плагинами и убрать ряд багов из текущего функционала сайта, доработать шаблоны сайта. Просьба отозваться только опытных разработчиков хорошо знакомых с системой WP и владеющих кроссбраузерной ...Закрыт13 лет назад
- $150
Для удаленной работы требуется специалист хорошо владеющий CMS Joomla 1.5. Основные необходимые навыки: 1. Верстка под данную CMS 2. Программирование под данную CMS Объем задач не большой, таким образом большой нагрузки не будет. Вы будете работать с ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Веб-студии на удалённую работу требуется специалист по созданию сайтов на базе CMS Drupal. Минимальные требования к знаниям и опыту: Drupal, , CSS, PHP, JavaScript, умение работать в стиле Drupal-стандарта, понимание принципов работы с модулями CCK, Views и подобными, опыт создания ...Закрыт13 лет назад