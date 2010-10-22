PHP разработчик либо команда

Для реализации и дальнейшей поддержки (написание модулей, переделки и пр.) нескольких проектов набирается команда веб-разработчиков.

Требуется:

— Проектировщик, PHP-программист или команда разработчиков – со знанием фреймворка – CodeIgniter. Разработка будет вестись на его основе.

Требования:

— Опыт от 3 лет, отчетность, умение планировать и строго выполнять сроки работы;

— Желателен опыт работы с фрэймворками (CodeIgniter, Kohana, Yii, Symphony);

— PHP5, ООП;

— Умение писать аккуратный, чистый код, с комментариями;

— Уверенное знание mysql (процедуры, триггеры);

— JavaScript, AJAX, jQuery – базовый уровень;

— Основы вёрстки (верстать самому будет не нужно, но разбираться – обязательно);

— SVN, Mercurial, Git;

— Базовые знания UNIX;

— Опыт разработки собственных проектов будет большим плюсом;

— Желателен опыт работы с nginx, lighttpd, memcached;

— Опыт разработки и поддержки высоконагруженных проектов;

— Английский язык – знание приветствуется;

Условия:

— Работа удаленная, возможны встречи для обсуждения хода работ, подписания договора (только для разработчиков из Мск).

— На каждый проект предоставляем подробное ТЗ. Бюджет и срок оговаривается при обсуждении задания. Все доделки "вне ТЗ" оплачиваются отдельно.

— Срок выполнения работ ограничен.

Для заинтересовавшихся:

— В вашем отклике я хочу увидеть: Примеры кода (достаточно пары контроллеров и моделей)

— Сколько часов в день можете уделять работе

— Часовой пояс (GMT)

— Рейт в час/день

— Контакты: skype, icq, телефон

Со своей стороны гарантируем своевременную оплату, предоставление новых проектов. Без работы не останетесь.