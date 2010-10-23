Установщик сайтов

Нужен человек, имеющий большой опыт работы с wordpress, dle и sape и др.биржами ссылок, а также с различными хосинг-панелями, SSH.

Опыт работы с php и mysql будет большим преимуществом.

Работа заключается в установке готовых сайтов на хостинг, настройке их под сапу и добавление их в sape и другие биржи ссылок.

Сайты чаще всего будут поставляться в архивах (файлы + БД) .

Настройка под биржи подразумевает устанвку кодов бирж, создание sitemap, robots, а также увеличение страниц УВ2 с помощью плагинов или редактирования шаблона. По возможности, если это ещё не будет сделано, надо будет разбросать даты постов на несколько месяцев вперёд (например, с помощью textkit).

Ориентировочно могу могу предложить около $3/сайт. Если готовы делать дешевле - предлагайте свои цены.

Работа не сложная и не требует больших талантов.