Необходим удаленный специалист по cms joomla 1.5 в круг обязанностей будет входить: Публикация контента: - лаконичное размещение статей и материалов - подбор фото материалов к статьям Работа с расширениями: - Выбор расширений под конкретную задачу, - Установка, - Адаптация дизайна и функционала - ...
Приглашаю специалиста для постоянной работы с UMI
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Приглашаю специалиста для постоянной работы с UMI
Оплата по проектно,
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