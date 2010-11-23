Ищу Drupal программиста на почасовку

Специалист хорошего уровня для работы с сайтом на joomla! Оплата 300р в час на постоянную по-проектную основу Заявки скрыты, человек нужен срочно, дел достаточно много
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, возникла необходимость в Drupal — программисте на несколько различных задач и проектов.
Т.к. задачи разные, а объем работ заранее подсчитать сложно, предлагаю подневную/почасовую оплату.
От вас: хорошие знания API Drupal, наличие собственных модулей и умения их писать, навыки темизации.
Умение понятно и интересно писать на технические темы будет плюсом.
Предполагается долговременное сотрудничество. В первый месяц частичная занятость, потом возможно полная.
Примерный бюджет этого месяца 10000р.
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