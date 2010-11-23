Ищу Drupal программиста на почасовку

Добрый день, возникла необходимость в Drupal — программисте на несколько различных задач и проектов.

Т.к. задачи разные, а объем работ заранее подсчитать сложно, предлагаю подневную/почасовую оплату.

От вас: хорошие знания API Drupal, наличие собственных модулей и умения их писать, навыки темизации.

Умение понятно и интересно писать на технические темы будет плюсом.

Предполагается долговременное сотрудничество. В первый месяц частичная занятость, потом возможно полная.

Примерный бюджет этого месяца 10000р.