Сотрудник для поддержки сайта на CMS Joomla

Здравствуйте.

Требуется поддержка как минимум 4 сайтов на CMS Joomla.

Опыт работы с данной CMS обязателен.

Ищем сотрудника на долгосрочной основе.

В обязанности будут входить ВСЕ манипуляции с сайтом: вставка баннеров, корректировка меню, установка\редактирование\удаление модулей и т.п.

От Вас хотелось бы узнать желаемый оклад и опыт работы с данной CMS.

В личку, аську или email не пишите.

Спасибо.