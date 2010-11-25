Требуется удалённый программист для работы с TYPO3

Требуются опытные программисты для написания модулей для CMS Typo3 с опытом работы от 3-4 лет. Оплата по договорённости от (в зависимости от сложности модуля, квалификации и сроков выполнения). Оплата по Вебмани или через Банк. Возможна предоплата.

обязанности:

- доработка и написание новых Typo3 модулей

квалификация:

- OOP на PHP

- Несколько собственноручно написанных модулей для CMS Typo3

- знание Typo3 Framework, знание MVC

- знание сопутствующих технологий jQuery, CSS, MySQL,XML итд.)

- оптимальными (но необязательными) были бы знания Zend Framework и Magentocommerce

- досягаемость в сети через Skype

Оформляйте заявку через Weblancer с указанием Skype или ICQ а так же EMail-адреса.