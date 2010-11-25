Добрый день, возникла необходимость в Drupal — программисте на несколько различных задач и проектов. Т.к. задачи разные, а объем работ заранее подсчитать сложно, предлагаю подневную/почасовую оплату. От вас: хорошие знания API Drupal, наличие собственных модулей и умения ...
Требуется удалённый программист для работы с TYPO3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются опытные программисты для написания модулей для CMS Typo3 с опытом работы от 3-4 лет. Оплата по договорённости от (в зависимости от сложности модуля, квалификации и сроков выполнения). Оплата по Вебмани или через Банк. Возможна предоплата.
обязанности:
- доработка и написание новых Typo3 модулей
квалификация:
- OOP на PHP
- Несколько собственноручно написанных модулей для CMS Typo3
- знание Typo3 Framework, знание MVC
- знание сопутствующих технологий jQuery, CSS, MySQL,XML итд.)
- оптимальными (но необязательными) были бы знания Zend Framework и Magentocommerce
- досягаемость в сети через Skype
Оформляйте заявку через Weblancer с указанием Skype или ICQ а так же EMail-адреса.
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