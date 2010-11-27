Требуется Drupal разработчик

Требуются опытные программисты для написания модулей для CMS Typo3 с опытом работы от 3-4 лет. Оплата по договорённости от (в зависимости от сложности модуля, квалификации и сроков выполнения). Оплата по Вебмани или через Банк. Возможна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сотрудничества на постоянной основе требуется опытный Drupal-разработчик. После успешной реализации тестового (полностью оплачиваемого) проекта готовы отдавать 3-4 больших проекта в месяц.
Огромным плюсом является:
- умение кросс-браузерно верстать сложные дизайны
- знание английского языка, способность изучать англоязычные материалы
- опыт работы с Ubercart
- знание модулей Views, CCK и Panels на уровне "выше среднего" для интеграции сложных дизайнов
В заявке укажите следующие пункты:
1) Цена часа работы
2) Средняя цена разработки "темы" под друпал
3) Ссылки на уже реализованные сайты на Drupal
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