Требуется Drupal разработчик

$1500
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки134 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сотрудничества на постоянной основе требуется опытный Drupal-разработчик. После успешной реализации тестового (полностью оплачиваемого) проекта готовы отдавать 3-4 больших проекта в месяц.

Огромным плюсом является:

- умение кросс-браузерно верстать сложные дизайны

- знание английского языка, способность изучать англоязычные материалы

- опыт работы с Ubercart

- знание модулей Views, CCK и Panels на уровне "выше среднего" для интеграции сложных дизайнов

В заявке укажите следующие пункты:

1) Цена часа работы

2) Средняя цена разработки "темы" под друпал

3) Ссылки на уже реализованные сайты на Drupal

Drupal
13 лет назад
romedian
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад