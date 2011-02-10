Программист ModX

Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по Wordpress CMS. Ищу человека на которого можно полностью положиться. Ваша задача будет устанавливать плагины, дописывать функционал, решать текущие проблемы. Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для поддержки существующих проектов нужен опытный программист- эксперт по ModX CMS. Ищу человека на которого можно полностью положиться.
Ваша задача будет устанавливать плагины, дописывать функционал, решать текущие проблемы.
Оплата планируется по времени по итогам недели. Каждая задачка примерно на 20-120 минут. Контролировать сколько времени у вас ушло на конкретную задачу нет никакой возможности и желания. Все на доверии.
Работы будут выполняться по действующим сайтам, значит делать это нужно аккуратно. Лучше всего если у вас есть опыт в коммерческих проектах и вы понимаете что это такое - отвественность. Всегда надо сохранять базу, бакапить старые файлы, уметь быстро восстановить если заглючило.
Быть на связи в скайпе, по смс на мобилке (ICQ есть, но почти не пользуюсь)
Тоже самое касатеся тестирования сайтов в различных браузерах. Если вы программист, который только программист, и html/css не знаю и знать не хочу, тогда вы тут врядли поможете. Каждый раз привлекать верстальщика для таких мелких задач не получится.
Проекты в основном - англоязычные, т.е. если вы понимате английский это большой плюс.
Если вы еще знаете Wordpress - это вообще супер!
- Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Ищу профессионального drupal-программиста с опытом работы от 2 лет. Дополнительные требования: CSS, Jquery, Ajax, английский язык. Ищем кандидата на исполнение большого проекта. Оплата почасовая. Оставляйте заявки здесь или присылайте на почту [email protected]Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
Для сотрудничества на постоянной основе требуется опытный Drupal-разработчик. После успешной реализации тестового (полностью оплачиваемого) проекта готовы отдавать 3-4 больших проекта в месяц. Огромным плюсом является: - умение кросс-браузерно верстать сложные дизайны - знание английского языка, способность ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуются опытные программисты для написания модулей для CMS Typo3 с опытом работы от 3-4 лет. Оплата по договорённости от (в зависимости от сложности модуля, квалификации и сроков выполнения). Оплата по Вебмани или через Банк. Возможна ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Добрый день, возникла необходимость в Drupal — программисте на несколько различных задач и проектов. Т.к. задачи разные, а объем работ заранее подсчитать сложно, предлагаю подневную/почасовую оплату. От вас: хорошие знания API Drupal, наличие собственных модулей и умения ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Специалист хорошего уровня для работы с сайтом на joomla! Оплата 300р в час на постоянную по-проектную основу Заявки скрыты, человек нужен срочно, дел достаточно многоСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Требуется поддержка как минимум 4 сайтов на CMS Joomla. Опыт работы с данной CMS обязателен. Ищем сотрудника на долгосрочной основе. В обязанности будут входить ВСЕ манипуляции с сайтом: вставка баннеров, корректировка меню, установка\редактирование\удаление модулей и т.п. От Вас хотелось ...Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Планируем начать разработку городского портала. Пишите в асю 201435240, кто хочет поработать в данном навпрлении. От вас портфель по друпалуСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Ищу человека из города Харькова для постоянного сотрудничества. В начале 3-4 сайта в месяц. Дальше будет увеличиваться количество заказов. Основное - сборка сайтов на Джумле. Иногда нужно дописывать какой-то мелкий функционал на PHP. Оставляйте ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требования: высокий уровень пхп, занятость в офисе в Днепропетровске Общие условия при переписке и на собеседование Ищем постоянного человека в офисСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад