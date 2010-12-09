Ищется дизайнер-верстальщик DLE

На постоянное сотрудничество ищется дизайнер-верстальщик CMS DLE.

Необходимые навыки:

1. Отличное знание CMS DLE

2. Отличное владение Adobe Photoshop (любым другим графическим редактором), чувство вкуса при создании дизайна

3. Желание работать (и зарабатывать соответственно)

4. Пунктуальность

5. Быть всегда на связи (icq, skype, телефон)

Кратко о сути работы:

1-й шаг: Вам сообщается тема, на которую необходимо изготовить шаблон

2-й шаг: Вы изготавливаете шаблон, соответствующий требования (см. прикрепленные файлы – на подобие таких нужны шаблоны, подробное ТЗ скинем позже заинтересованным лицам)

3-й шаг: На нашем сервере Вы демонстрируете работу шаблона, в случае необходимости вносите корректировки (с установленными необходимыми плагинами и т.д.)

4-й шаг: Вы получаете оплату и приступаете к следующему шаблону

Сроки: необходимая производительность – 1 шаблон в сутки, но так же рассмотрим варианты до 2х суток на 1 шаблон. Заказы будут постоянные.

Оплата: за 1 шаблон готовы платить 1500 руб. или 50$. Ещё раз напомню, что это при условии постоянного сотрудничества, желательная производительность 30 шаблонов в месяц, это 45 000 руб. в месяц. Если Вы сможете делать только 1 шаблон за 2е суток, то это выйдет 22 500 руб. мес.

Ищется заинтересованный специалист, который готов предоставлять качественные шаблоны в оговоренные сроки.