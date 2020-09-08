На фрилансе 11 лет. Создание лендингов, настройка Яндекс.Директ, оформление презентаций
Привет, меня зовут Антон, будем знакомы
Без долгих прелюдий, перейду сразу к делу.
Чем я могу быть Вам полезен?
- Создам лендинг от идеи до конверсии 8-15% в заявку
- Настрою Яндекс.Директ с конверсией 10-20% на поиске и 3-6 рубля в РСЯ
- Оформлю презентацию
- Бесплатно сделаю концепцию реализации лендинга, контекста, презентации
- 48 отзывов на аккаунте фриланса www.fl.ru/users/goldresource
- Сам предприниматель и знаю, что главное не креативный дизайн, а продажи
- 12 лет на фрилансе
Телега: Anton_Romanenko
Электропочта: [email protected]
Телефон/WhatsApp: +7 (925) 785-22-01
Скайп: antonromanenko1
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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