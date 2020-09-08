GoldResource

Антон Романенко GoldResource

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
На фрилансе 11 лет. Создание лендингов, настройка Яндекс.Директ, оформление презентаций

Привет, меня зовут Антон, будем знакомы 

Без долгих прелюдий, перейду сразу к делу.

Чем я могу быть Вам полезен?

  • Создам лендинг от идеи до конверсии 8-15% в заявку
  • Настрою Яндекс.Директ с конверсией 10-20% на поиске и 3-6 рубля в РСЯ
  • Оформлю презентацию
Почему Вам стоит обратиться ко мне?

  • Бесплатно сделаю концепцию реализации лендинга, контекста, презентации
  • 48 отзывов на аккаунте фриланса www.fl.ru/users/goldresource
  • Сам предприниматель и знаю, что главное не креативный дизайн, а продажи
  • 12 лет на фрилансе
Контакты для связи:

Телега: Anton_Romanenko

Электропочта: [email protected]

Телефон/WhatsApp: +7 (925) 785-22-01

Скайп: antonromanenko1

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