На фрилансе 11 лет. Создание лендингов, настройка Яндекс.Директ, оформление презентаций

Привет, меня зовут Антон, будем знакомы 

Без долгих прелюдий, перейду сразу к делу.

Чем я могу быть Вам полезен?

Создам лендинг от идеи до конверсии 8-15% в заявку

Настрою Яндекс.Директ с конверсией 10-20% на поиске и 3-6 рубля в РСЯ

Оформлю презентацию

Бесплатно сделаю концепцию реализации лендинга, контекста, презентации

48 отзывов на аккаунте фриланса www.fl.ru/users/goldresource

Сам предприниматель и знаю, что главное не креативный дизайн, а продажи

12 лет на фрилансе

Телега: Anton_Romanenko

Электропочта: [email protected]

Телефон/WhatsApp: +7 (925) 785-22-01

Скайп: antonromanenko1