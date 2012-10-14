Внештатный веб-программист

В группу компаний «Альфа» требуется веб-программист широкого профиля. Вакансия для тех кто жить не может без программирования.

Обязанности:

- Верстка макетов psd;

- Установка и настрока cms Joomla и WordPress;

- Разработка модулей и приложений;

- Взаимодействие с сервисом justclick.ru;

- Техническая поддержка клиентов;

- Работа с хостингом, доменами, статистикой (Яндекс.Метрика);

- И еще огромное количество разных задач.

Формат работы:

- Работать в основном удаленная, но иногда необходимо будет встречаться в офисе;

- Обязательно будет тестовое задание и испытательный срок.

Требования:

- Самое главное – ответственность и трудолюбие, умение выполнять задачи в срок;

- Кроссбраузерная верстка, а также высокая скорость и качество верстки;

- Хорошее знание JavaScript (jQuery — преимущество), CSS, HTML;

- Базовые знания Adobe Photoshop;

- Отличное знание cms Joomla и WordPress;

- Опыт написания модулей и приложений для вышеуказанных cms;

- Математический склад ума;

- Внимание к мелочам;

- Готовность много работать и много учиться;

- Проживание в Москве.

Условия:

- Оплата будет зависеть от Ваших возможностей и навыков;

- Состоит из нескольких составляющих: базовая фиксированная часть, премиальная часть (зависит от качества работы), % (зависит от того, насколько много и успешно выполняете задачи);

- Тут все в ваших руках – будете работать активно и обучаться – будете зарабатывать очень прилично.

В отклике на проект опишите:

- ФИО, возраст, образование

- Ваш опыт?

- Чем занимаетесь сейчас, каков уровень свободного времени?

- Если мы договоримся – когда готовы выйти на работу?

- Пожелания по оплате, а также уровень зарплаты на текущей работе

- Чего хотите достичь, работая в нашей команде? В кого вырасти?

- Почему нам стоит взять в свою команду именно вас?

Резюме без ответов на вышеперечисленные вопросы НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.