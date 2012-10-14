Требуется за один день, создать сайт. Дизайн есть. Сайт простой, главная страница, другие страницы с контентом всего 10. Никаких форумов, проч наворотов не требуется. Фото уже есть. Меню, просто ссылки. По сути мне нужен SMC ...
Внештатный веб-программист
В группу компаний «Альфа» требуется веб-программист широкого профиля. Вакансия для тех кто жить не может без программирования.
Обязанности:
- Верстка макетов psd;
- Установка и настрока cms Joomla и WordPress;
- Разработка модулей и приложений;
- Взаимодействие с сервисом justclick.ru;
- Техническая поддержка клиентов;
- Работа с хостингом, доменами, статистикой (Яндекс.Метрика);
- И еще огромное количество разных задач.
Формат работы:
- Работать в основном удаленная, но иногда необходимо будет встречаться в офисе;
- Обязательно будет тестовое задание и испытательный срок.
Требования:
- Самое главное – ответственность и трудолюбие, умение выполнять задачи в срок;
- Кроссбраузерная верстка, а также высокая скорость и качество верстки;
- Хорошее знание JavaScript (jQuery — преимущество), CSS, HTML;
- Базовые знания Adobe Photoshop;
- Отличное знание cms Joomla и WordPress;
- Опыт написания модулей и приложений для вышеуказанных cms;
- Математический склад ума;
- Внимание к мелочам;
- Готовность много работать и много учиться;
- Проживание в Москве.
Условия:
- Оплата будет зависеть от Ваших возможностей и навыков;
- Состоит из нескольких составляющих: базовая фиксированная часть, премиальная часть (зависит от качества работы), % (зависит от того, насколько много и успешно выполняете задачи);
- Тут все в ваших руках – будете работать активно и обучаться – будете зарабатывать очень прилично.
В отклике на проект опишите:
- ФИО, возраст, образование
- Ваш опыт?
- Чем занимаетесь сейчас, каков уровень свободного времени?
- Если мы договоримся – когда готовы выйти на работу?
- Пожелания по оплате, а также уровень зарплаты на текущей работе
- Чего хотите достичь, работая в нашей команде? В кого вырасти?
- Почему нам стоит взять в свою команду именно вас?
Резюме без ответов на вышеперечисленные вопросы НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
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