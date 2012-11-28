Доработка модуля Joomla 1.5/Adsmanager

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок157 просмотров

Для сайта adngroup.ru (работает на Joomla 1.5) требуется доработка модуля adsmanager 2.6.2, а именно:

1. добавить возможность менять title, keywords и description для разделов каталога. Сейчас в админке можно только добавить описание раздела.

2. Выводить название раздела на соответствующей странице раздела каталога в теге H1 (сейчас в теге H2).

3. Выводить мета-теги конечных страниц объявлений исходя из названия раздела и названия объекта в объявлении (сейчас выводятся стандартные теги).

Joomla
13 лет назад
playmaker178
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vast667
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Остался доволен!
Доволен сотрудничеством, рекомендую

Заявки фрилансеров

vast667
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад