Доработка модуля Joomla 1.5/Adsmanager

Для сайта adngroup.ru (работает на Joomla 1.5) требуется доработка модуля adsmanager 2.6.2, а именно:

1. добавить возможность менять title, keywords и description для разделов каталога. Сейчас в админке можно только добавить описание раздела.

2. Выводить название раздела на соответствующей странице раздела каталога в теге H1 (сейчас в теге H2).

3. Выводить мета-теги конечных страниц объявлений исходя из названия раздела и названия объекта в объявлении (сейчас выводятся стандартные теги).