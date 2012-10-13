Нужно написать макрос, который определит шрифт и размер обычного текста и на основе этого сможет определить, что если шрифт выделенный или его размер больше - то нужно ставить это предложение заголовком. ...
Битрикс программирование
Здравствуйте!
Требуется фильтр на сайт, далее потребуется еще функционал, переработка текущих сайтов(их несколько).
Сайт на битриксе.
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