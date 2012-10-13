Битрикс программирование

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки122 просмотра

Здравствуйте!

Требуется фильтр на сайт, далее потребуется еще функционал, переработка текущих сайтов(их несколько).

Сайт на битриксе.

13 лет назад
digitalsoft
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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