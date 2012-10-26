Сайт на рhp - нужно сделать ряд доработок

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Завершен1 заявка234 просмотра

Сайт на Php нужно сделать ряд доработок задание в приложение от вас сроки и бюджет

подробности детально готов обсудить с исполнителем всем заранее спасибо!

PHP
13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

robotE13
Евгений 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$70
1 день
Хочю отметиь след. позитивные факторы Дудаль Евгения 1)Скорость работы 2)Адекватность 3)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно!

Заявки фрилансеров

robotE13
Евгений 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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