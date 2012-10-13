Нужна натяжка (адаптация) шаблона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый вечер, нужно натянуть шаблон на скрипт AMX monitoring http://demo.amxservers.ru/.

Шаблон не стандартный и нужно знать основы работы данного движка. Приветствуются люди, которые работали с данным скриптом. Шаблон свёрстан, от вас только натяжка.

Людей с нулевым портфолио и регистрацией меньше месяца-не беспокоить!

13 лет назад
schtefan1
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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