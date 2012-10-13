Создание карты на flash

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Закрыт18 заявок161 просмотр

Нужно создать заставку как на сайте ввв.belaya{тире}ptica.ру (чтобы поиском не находилось).

Будет другой логотип и другие регионы. Принцип такой же.

Прошу цены и сроки.

13 лет назад
Ajon_rus
Евгений 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров