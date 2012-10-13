Подправить модуль корзины в osCommerce

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Закрыт4 заявки129 просмотров

Нужно подправить модуль корзины в osCommerce v 1.114.

При товаре со скидкой в корзину уходит цена без скидки.

Пример такого товара http://zolotosite.ru/Serebrjanoe-kolco-zhemchugom-phianitom-p-565.html

Правка, видимо, файла includes\classes\shopping_cart.php

http://zolotosite.ru/shopping_cart.rar - этот файл

HTML
13 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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